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Dillerden gönüllere nağmeler

Dillerden gönüllere nağmeler.12472
  • Giriş : 06.02.2017 / 12:36:00

"Rumeli'den Esenler'e Dillerden Gönüllere Nağmeler" konserinde Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserleri, dillerden gönüllere ulaştı

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Gecede söylenen şarkılarla, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Esenler Rumelililer Derneği ile ortaklaşa "Rumeli'den Esenler'e Dillerden Gönüllere Nağmeler" konseri düzenledi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa; Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Rumelililer Derneği Başkanı Muharrem Aydınoğlu, ilçedeki siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda Rumelili vatandaş katıldı.

SEVİLEN ESERLER DİLLERDE

Program, Şef Adnan Kılıç Akman yönetimindeki Türk Sanat Müziği konseri ile başladı. Koro, konserin açılışında "Rüzgâr Söylüyor Şimdi O Yerlerde Bizim Eski Şarkımızı" eseri seslendirdi. Konserde; "Kapın Her Çalındıkça", "Viran Olan Kalbimde Sevgilimi Özlerim" ve "Eylül Akşamları" gibi sevilen nağmeler, dillerden gönüllere ulaştı. Dinleyenler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Gecede söylenen şarkılarla, birlik ve beraberlik mesajları da verildi.

RUMELİ'YE, BALKANLAR'A VEFA BORCUMUZ VAR

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Esenler, bu toprakların sevgi, merhamet, şefkat, sosyal dayanışma gibi özelliklerini gösteren çok önemli bir ilçe. Bu açıdan bize Esenler'e hizmet etmeyi nasip ettiği için Allah'a şükürler olsun. Bugün biz bu topraklarda bağımsızca yaşıyorsak, sizin ecdadınız Konya'dan, Karaman'dan Rumeli'ye, Balkanlar'a gittiği için yaşıyoruz. Bunun için biz sizlere vefa borçluyuz. Şu anda bu topraklarda yaşayan herkesin bu toprakların bir küresel saldırı altında olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu saldırı bizim güçlü, başarılı olmamızdan ve büyümemizden kaynaklanıyor. Bizi birlik ve beraberliğimiz daime ileriye götürecek" diye konuştu.

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