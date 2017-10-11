Dilmen: Arda için otele kadın getiriyor dediler
Son dönem taraftardan büyük tepki gören golcü oyuncu Arda Turan'la ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, sert sözler sarfetti.
Arda ile uzun süredir bir kere görüştüm. Mustafa Denizli hocam yıllarca antrenörlük yaptı, 3-0 mağlubiyetten sonra güldü, 5 attı sonra. Tarkan benim hayran olduğum biri, bayılıyorum. Konserine giderim. Tarkan dünya çapında bir sanatçıdır. Singapur'da Arda'yı mı, Tarkan'ı mı tanırlar? Bana göre 1 numara.
Bu adam Barcelona'da, daha önce Atletico Madrid'de oynadı. Çok fazla para kazanıyor, kızlarla fotoğrafları falan çıkıyor. Bizim kıskançlığımız var. Güzel bir kız görsün, Allah sahibine bağışlasın demez, oh der. Rıdvan'a bak, NTV'den, Tivibu'dan, TRT'den para alıyor, götürüyor der. Aylardır oynamayan bir oyuncuysa, oynatma Arda'yı o zaman. Hocası Arda'nın tecrübesinden faydalanmak istemiştir. Hiçbir maçı 90 dakika tamamlamadı galiba.
"ARDA TÜRK Futbol TARİHİNİN 1 NUMARASI"
Arda'nın yaşantısını konuşabiliriz, Tarkan gibi yaşasaydı... Arda kimseye hayır demeyen, arkadaşının babası bize bağlanır mısın diyince, bağlanan biri... Rıdvan abiye ayıp olmasın, Sinan abiye ayıp olmasın... Ayıp, Türkiye Futbol tarihinin 1 numarasıdır, tanıtım açısından. Kendini korusaydı, 3 tane heykelini dikerdik.
"MADEM KUMAR OYNUYORDU..."
Arda kumarbaz oldu, geceleri otele kadın getiren oldu milli takıma almamak için. Tuzağı kurdular. Çıkın, bu kamp döneminde yazılanlar doğdudur ya da değildir diyin. Madem kumar oynuyordu, otele kadın atıyordu, niye geri döndü? Yapmayın. O da genç. Biz de hata yaptık. Bilal abiye vurması doğru mu? Tabii ki de değil. Bu %100 medya manipülasyonu, proje. Bu 5 oyuncuyu nasıl götürürüz dediler, böyle dediler. Vatandaş aa biz burada ölelim, o orada kumar oynasın dediler. Birisi tweet atıyor sabahlara kadar otele kadın atıyor diye. Algı oluştu, çocuk antipatik oldu. 3-4 maç kötü oynasın.
"HALKIN ÖNÜNE ATMAK HATA"
Arda'nın oynadığı takım 65-70 tanesinde yenilmemiş. Bu formuyla oynamamalı, ama bir futbolcuyu halkın önüne atmak hatadır. Bu çocuk sizin gazete müdürlerinizin yazdığı gibi kumar oynuyorsa, açıklayın ve gelmesin diyin. Babamın oğlu mu Arda? Ben Arda'nın avukatlığını yapmıyorum.
FANATİK
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