Dilmen'den Orman'a: Büyük konuşmayacaksın
Rıdvan Dilmen, Karabükspor'u farklı bir skorla yenen Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman ile ilgili yaptığı açıklamasında çarpıcı ifadeler sarfetti.
Dilmen, maçın değerlendirmesini yaparkan Fikret Orman'ın da yaptığı açıklamalara değindi ve "Büyük lokma yiyeceksin ama büyük laf etmeyeceksin. Fikret başkan zamanında süt kupası demişti Türkiye Kupası'na." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Kardemir Karabükspor'u 5-0 yendi. Baştan sona kontrolü elinde tutan Kara Kartal'ın gollerini Talisca (2), Vagner Love (2) ve Pepe attı.
NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, maçı ve gündemi değerlendirdi.
Dilmen'in ilk yarı açıklamaları:
"Tam Beşiktaşlıların hayal ettiği bir 11. Bu 11'e Vida eklenebilir. Şenol hoca, Oğuzhan demoralize durumdayken, yine devam etti. 2. yarıda sarı kartı olduğu için Tolgay'ı alabilir belki."
"Karabükspor zaten kulüp olarak düşmüşler. Önümüzdeki sezonun kadrosunu hazırlıyorlar. Dk:1, dk: 46 Beşiktaş oynadı bugün çok rahat. %1000 favori oynadığı maçta öyle de oynadı Beşiktaş. Ağır sıklet ve hafif sıklet maçı gibi oluyor. 2-0'lar tehlikeli skorlardır ama bu maç için geçerli değil. 6'ya, 7'ye doğru gider gibi görünüyor."
Süper Lig puan durumu - Süper Lig güncel puan durumu 21. hafta
"Beşiktaş'ta 15'in altında atan santraforu dövüyorlar. Negredo şu maçta bir hat-trick yapıp kafa olarak toparlayabilir. Quaresma tipik, Vodafone'un uçan oyuncusu. Babel de uçuyor. Çok yetenekli, final paslarını da olumlu kullanıyor."
İşte Dilmen'in maç sonu yorumları:
"Beşiktaş attığı 5 golün dışında 10 tane gol kaçırdı bugün. Beşiktaş'ta Medel 2 kişilik oynuyor."
"25. hafta Galatasaray'ın lider olacağını düşünüyorum. Muhtemelen 54 ya da 56 puanı olur. 5 maçta minimum 13 puan alır."
"Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, Şenol hoca, Galatasaray'ın şu fikstürünü görüyor. Galatasaray'ın 25. haftada 2. sıradaki ile arasında en az 2 puan fark olmalı."
'Love'ın golünde ofsayt var'
"Vagner Love'un golünde ofsayt var. Negredo kulübede çıldırmıştır, oyun koptu son bölümde.. Beşiktaş'ta gol atmayanı döverler öyle bir durum vardı."
Dilmen'den Fikret Orman'a...
"Büyük lokma yiyeceksin ama büyük laf etmeyeceksin. Fikret başkan zamanında süt kupası demişti Türkiye Kupası'na. Belki de espiri yapmıştı ama şimdi ertelemek istiyor rotasyon yapmamak için."
Dilmen'den flaş iddia
"Bu arada Türk Hava Yolları da Şampiyonlar Ligi'nin ana sponsorlarından biri oluyormuş, öyle duydum."
FANATİK
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