Dilmen: Erdoğan parkasız Deniz Gezmiş!
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Deniz Gezmiş'e benzetti. Dilmen'in Erdoğan ile ilgili sözleri sosyal medyada olay yarattı.
Eski futbolcu ve Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam Habertürk Televizyonu’nda Veyis Ateş’in sunduğu “Akılda Kalan” programına konuk oldu.
Dilmen, 15 Temmuz gecesini Erdoğan ailesi ile birlikte Huber Köşkü’nde geçirdiğini açıkladı.
Programda İşçi Partili bir babanın oğlu olduğunu vurgulayan Dilmen “Belki kafa yapacaklar. Ben Tayyip Erdoğan beye baktığım zaman parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum, demokrat sol görüşlü bir insan olduğunu görüyorum. Deniz Gezmiş, Filistin’e gitmiş. Amerika’yla savaşıyor Deniz Gezmiş. Deniz Gezmiş de ‘kahrolsun emperyalizm’ diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor. Bakın NATO’da iki kişiden düşman olarak bahsedildi, bir ulu önder, büyük Atatürk’ten bir de Recep Tayyip Erdoğan’dan” diye konuştu.
Rıdvan'ın bu sözleri özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi.
HÜRRİYET
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