Dilmen: Fener şampiyonluk yarışından kopar
Eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen, TRT'deki programında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesi durumunda şampiyonluk yarışından kopacağını söyledi.
Hafta sonu oynanacak derbi için görüş belirten Dilmen, "Fenerbahçe, Beşiktaş'a yenilirse şampiyonluk yarışından kopar. İyi olan kazansın ama Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim tabii ki. Ben hasta Fenerliyim ama objektif olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü ise Dilmen,"Yetenekli bir oyuncu. Ben çok ümitliyim. Sadece genç olduğu için de değil. Önemli bir oyuncu olma adayı." olarak yorumladı. Beşiktaş'ın Leipzig maçında şansının yüksek olduğunu belirten tecrebeli isim, "Bir Lyon maçına gitmedim onda da mağlup oldular, benim maça gitmem lazım. Ayağım iyidir. İnşallah Leipzig'i yener. Çok yüksek ihtimal de yenecektir." şeklinde konuştu.
Yabancı sınırı ile ilgili de açıklama yapan Dilmen şu ifadeleri de kullandı:
Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak yorumunu yaptı. Nihat bey sözleşmeler yapıldı diyor. O gün cumhurbaşkanının sözünden sonra Yıldırım bey atladı hemen. Evet, yabancı sınırını düşüreceğiz dedi. Sen TFF Başkanı'ydın yabancı sınırı 14'e çıkarılırken. Cumhurbaşkanının illa ki bunu söylemesi mi lazım, TEOG gibi.
Kulüpler Birliği toplantısı var. Muhtemelen gündem bu olacaktır. Bu gündem Cumhurbaşkanı söyledi diye olmamalı. Cumhurbaşkanı söyledi diye de 14 yabancı kuralı var diye bir hava var, onu söyleyeyim. Rüzgara göre doğru değil. Sporun doğruları vardır, analiz edersiniz, değerlendirirsiniz.
Spor bakanımız Osman bey oldu. Biraz önce Halk Bankası, Fenerbahçe maçındaydı. Sporu seven bir insan. Mesele yabancı kontenjanı filan değil.. Allah ömür verirse görürüz. 2 yıl, 3 yıl sonra Bulgaristan, Romanya takımları olacağız.
ŞAMPİY10
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