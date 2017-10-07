Dilmen: Maç Allah'tan İstanbul'da değil
Eskişehir'de oynanan Türkiye-İzlanda maçı hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, takımı ve oynanan futbolu değerlendirdi.
Mutalaka ikinci yarı hamle olacaktır. Oynanan oyuna göre 2-0 çok kötü değil. Pozisyonumuz yok, onların ceza sahasında 5-6 tane vuramadıkları topları var. Ukrayna maçında da çok kötü oynamıştık ama Hırvatistan karşısında çok ofansif çıkarak kazanmıştık.
İzlanda dünyanın her yerinde aynı oyunu oynayan bir takım. Maç maç gidiyorlar ve çok saygı duyulması gereken bir takım. Uzun oyuncularla kafa toplarıyla etkili oluyorlar. Attıkları ilk golde onların en çok kafa vuran oyuncusuyla Nuri kafa topuna çıkıyor.
Yine de bir gol atarsak maç dönebilir. Gol attığımız taktirde baskı altına girecekler. Bu tarz geri dönüşler bizim karakterimizde de var.
HABERTURK
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