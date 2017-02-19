Dilmen sert konuştu: Tudor fantezi yaptı
Galatasaray, yeni teknik direktörü İgor Tudor ile çıktığı ilk mücadele olan Rize deplasmanında 1-1 berabere kalarak 3 puan kazanamadı, yeni teknik adama eleştiriler ilk maçtan başladı. Galatasaray'ın 2 puan bıraktığı mücadele sonrası Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Tudor'u eleştirdi.
"BEN GELDİM' HAVASI YARATTI"
Maçın ardından NTV Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, "Tudor fantezi yaptı. Josue'yi neden çıkarıyorsun? Ofansif olarak eksik kaldılar. Topu taşıyıp golü attıran adam Josue'ydi. Burası Karabük değil. Igor Tudor'un Karabükspor'da deplasmanda neden bu kadar kötü sonuçlar aldığını anlamış olduk. Türk Telekom Arena'da herkes hocalık yapar. Tudor 'Ben geldim' havası yarattı. Geldiğin zaman ses getirmek Bruma'yı Hakan'ı yemekle olmaz. Sihirbazlıkla da olmaz" ifadelerini kullandı.
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