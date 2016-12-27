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Dilmen: Trabzon küme düşse kanun çıkar

Dilmen: Trabzon küme düşse kanun çıkar.13670
  • Giriş : 27.12.2016 / 08:31:00

Rıdvan Dilmen, futbol dünyasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in kapanış maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini yorumladı.

Dilmen, Trabzonspor'u eleştirirken Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli futbolcu Lens'e övgüler yağdırdı.

İşte Rıdvan Dilmen’in değerlendirmeleri;

“Trabzonspor yıllardır Fenerbahçe için hep zor gözüküp kolay bir deplasman haline geldi. Her yıl Fenerbahçe oynayarak kazanıp dönüyordu, bu yıl bekleyip rahat rahat 2-0 öne geçti.Trabzonspor öyle bir 2. gol yedi ki, 4. golü böyle yemesi lazım. Şuurunu kaybetti.”

“Fenerbahçe doğru oynarsa, Ersun Yanal 1-0’daki gibi oynarsa, 5’e de gidebilir maç.Yusuf Erdoğan o anda düşünemedi tabii, insansın. Refleks olarak kolunu açtı.”

“Fenerbahçe’nin bu kadar rahat kazandığı maç bu sene yok. Yürüyerek, sağlık için spor yaparak, Lens’in yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe’de Lens diye bir oyuncu var. Bu oyuncu kendini de yargılamalı, daha büyük takımlarda oynayabilecek bir oyuncu. ”

‘Muharrem bey futboldan anlamaz, bu işi anlayana bırakmak lazım.Trabzonspor küme düşse kanun çıkar…”

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