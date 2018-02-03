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Dilmen: Tribünde neden 'Allahü ekber' deniliyor

Dilmen: Tribünde neden 'Allahü ekber' deniliyor.14976
  • Giriş : 03.02.2018 / 10:26:00

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, tribün kültürü ile ilgili bir eleştirisini dile getirdi.

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Sepet Beşik

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Bursa taraftarlarının tribününden yükselen 'Allahü Ekber' seslerine tepki gösterdi.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Bursaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası "Allahü ekber" diye bağıran Bursaspor taraftarını eleştirdi.

Dilmen, "Çok rahatsız olduğum bir konu var. Yahu Allah aşkına ne oluyor arkadaşlar. Tribünlerde "Allahü ekber" sesleri. Ne oluyor arkadaşlar, kurban mı kesiyorsunuz? Avrupa maçlarında penaltılara kalıyoruz hemen "Ya Allah Bismillah" diyorlar. Bu nedir arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Vallahi çok üzülüyorum ya. Orası Futbol sahası. Yapmayın lütfen. Hiç anlam veremiyorum" dedi.

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