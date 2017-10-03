Dilmen: Tüm istifalar Demirören'in elinde!
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i sert sözlerle eleştirdi.
İşte Rıdvan Dilmen'in birbirinden çarpıcı açıklamalarının tamamı...
Bu konuştuklarımı Yıldırım Demirören ve Servet Yardımcı'ya resmen ilettim. İşimi iyi yapmaya çalışan ve sağlığımdan ötürü antrenörlük veya TFF'den görev bekleyen bir insan değilim. Geçen sezon Yıldırım Demirören, kurullardan memnun olmadığını açıklamıştı. Sezon bitince bütün kurulların istifaları başkanın elinde var bildiğim kadarıyla.
Ancak aynı kişiler duruyor. TFF, FETÖ'cüleri temizleyemedi. ByLock soruşturması için Demirören, 'çaycıya kadar isim verdik' dedi. Cihan Burgan isimli temsilci ByLock'tan gözaltına alındı. Ülkeyi bölmek isteyen bu adamlar sahte rapor yazar mı yazmaz mı? Demirören, tüm federasyonun çaycılar dahil devlete TC'lerini verdiğini söylüyor. Ben de vermediler diyorum.
15 Temmuz sonrası görevden alınan bir emniyet görevlisi, hala maçlarda görev alıyordu. Hatta Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görev yaptı. Muhittin Boşat benim kadar TFF'yi eleştiren bir insandı. TFF'ye sallıyordu. Şimdi TFF'de göreve başladı. Muhittin Boşat şimdi federasyonu aynı şekilde eleştirebilecek mi? Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.
GÖRÜNTÜLERİ KALDIRDILAR
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 3 dakikalık özetlerini izlerken Şenol Güneş'in malum olayı vardı. A Spor'da da vardı. Bir anda reklam arası oldu ve o görüntü kalktı. Sonra özeti izledim ve görüntü kalkmıştı. İzleyiciler, beIN Sports'ta maçın özetini izlesinler şu an yok. Melih Şendil bana mesaj attı. 'Hocam yanlış anladın. Montajcı küfürü koymuş ve yayınlanmış. Prensip olarak biz küfür koymama kararı aldık' dedi.
Hangi gerekçeyle Şenol Güneş'in küfürünü sportmenliğe aykırıya çevirdiniz. Temsilciler küfürü yazdıklarına eminim. Görüntüyle karar vermemelerini anlıyorum. 'Van Persie'nin dili için cezasını nereden verdiniz?' diye sordum. Aziz Bey, Cüneyt Çakır'a bağırmış. Temsilci 'ben duymadım' diyor.
GÖREVİNE SON VERSİN
Yıldırım Demirören'e "Senin maaş verdiğin iki kişinin kurullarda ne işi var? Sana sorun olur" dedim. Bunları yüzüne söyledim. MHK'da hiçbir kulübün kongre üyesi olmaması gerektiğini söyledim. Şampiyonluk adayım sırayla Beşiktaş, Galatasaray ve sonra Fenerbahçe olduğunu söyledim. Bu konuları geçen sezonda da açmıştım.
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