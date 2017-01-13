Dilovası'nda fabrikada patlama: 1 ölü
Kocaeli Dilovası'nda bulunan fabrikada meydana gelen patlama çevredekileri korkuttu. Organize sanayi sitesindeki fabrikanın metal eriten çelik kazanda yaşanan patlamada 1 işçi öldü, 15 kişi de yaralandı.
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