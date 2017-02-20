Din hizmetlerinin önünü açacak projelere ihtiyaç var
Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, Genel Başkan Yardımcıları Menderes Ateş, Şükrü Şahin, İstanbul İl Başkanı Halil İbrahim Aydın, Ümraniye ilçe ve il yönetimleri Ümraniye İlçe Müftülüğünü ziyaret etti. Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk’le makamında bir süre görüşen Özdemir ve beraberindeki Din-Bir-Sen heyeti görüşmeden oldukça memnun kaldı. Görüşmede Camii ve Gençlik Kolları Projesi hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, söz konusu projenin önemine değinen Özdemir, 2014 yılından beri Ümraniye Müftülüğü’nün Cami ve Gençlik Kolları Projesini yakından takip ettiklerini, Genel Başkan Yardımcılarından Şükrü Şahin’in bu projenin koordinatörlüğünü yapması nedeniyle de ayrıca gurur duyduklarını belirtti. Çalışmaları takdir ettiklerini ve Din-Bir-Sen olarak gerekli desteği her zaman vereceklerini söyledi. Müftü Yılmaztürk’te ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, kendilerine teşekkür etti.
Sendikalar, projelerle Diyanet’in yapılanmasına katkı sağlamalıdır.
Ziyaretin ardından Ümraniye Müftülüğü aylık mutat toplantısına katılan Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, burada din görevlilerine hitaben önemli açıklamalarda bulundu. Kur’an’ın Türkçe meali, çocuklara ve halka din derslerinin verilmesi, hadisler, hutbe ve fetvalarla sosyal ve kültürel olarak halkın dini yönden aydınlatılması görevlerini üstlenen Diyanet’in önemli bir kuruluş olduğunun altını çizen Özdemir şunları söyledi: “Bu kuruluşun yanında yer almak ve desteklemenin yanı sıra çeşitli zamanlarda görüldüğü gibi saldırılar karşısında da yıpratılmasına karşı çıkmak zorundayız. STK’lar olarak Diyanet’in yıpratılmasına engel olmak zorundayız. Diyanet’in yapılanmasına destek olmak ve aksayan yönlerini, din görevlilerinin sorunlarının çözümü içinde projelerimizle yanında yer almak mecburiyetindeyiz. STK’ların söz sahibi olması, din görevlilerinin kendilerine olan güvenlerini kazanmalarına yardımcı olacaktır. Ancak Diyanet camiasında STK’ların sırf sendikal faaliyetler nedeniyle birbirlerine bakış açıları değişti. Bundan da din görevlileri zarar görüyor. Biz, bunun yanlış olduğunu ifade ediyoruz.
Hem din hizmetlerinin, hem de İslam davasının önünü açacak projelere ihtiyaç var.
Din-Bir-Sen olarak, Diyanet camiasında din hizmetlerinin eksiksiz olarak yürütülmesini arzu ediyoruz. Kişisel uygulama hatası veya yasa ve yönetmeliğin eksikliği nedeniyle din hizmetlerinde aksama olursa bundan bütün toplum zarar görür. Bu nedenle hem din hizmetlerinin, hem de İslam davasının önünü açacak projelere ihtiyaç var. Biz, bu projeleri üreten bir sendikayız. İstiyoruz ki bütün sendikalar proje üreterek Diyanet camiasında hizmetin en iyi şekilde yürütülmesine katkı sağlasın.
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