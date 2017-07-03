Dini kurumlara saldırılar endişe verici

Giriş : 03.07.2017 / 12:48:00

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, son yıllarda camii içerisinde din görevlilerine ve müftülüklere yapılan saldırıların artması üzerine açıklama yaparak dini kurumlara yapılan saldırıların endişe verici olduğunu söyledi.