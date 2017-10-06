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Dink cinayetinde 5 tahliye!

Dink cinayetinde 5 tahliye!.12951
  • Giriş : 06.10.2017 / 17:11:00

Hrant Dink cinayetinde tutuklu sanıklardan 5'inin tahliyesini kararlaştırdı.

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Hrant Dink cinayetinde kamu cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davası'ndan tutuklu sanıklardan 5'inin tahliyesini kararlaştırdı.

Bakan, Aamir Khan ile görüştü!

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