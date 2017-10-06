Dink cinayetinde 5 tahliye!
Hrant Dink cinayetinde kamu cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davası'ndan tutuklu sanıklardan 5'inin tahliyesini kararlaştırdı.
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