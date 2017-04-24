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Dink soruşturmasında Gülen sanık oldu!

Dink soruşturmasında Gülen sanık oldu!.14669
  • Giriş : 24.04.2017 / 14:47:00

Hrant Dink cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı.

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Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması lideri Fethullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Dink cinayeti soruşturması kapsamında, aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Ercan Gün ile meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız, İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

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