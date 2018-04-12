Disiplin Kurulu, 3 büyüklere ceza yağdırdı!
Süper Lig'de şampiyonluk için yarışın 3 büyüklere ceza geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda alınan kararları açıkladı.
TFF'nin açıklaması şöyle:
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 12.04.2018 tarih ve 68 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST 407,408, SPOR TOTO KUZEY ALT 107,108 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
2- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 07.04.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta SPOR TOTO MİSAFİR TAKIM TRİBÜN 404,405,406 giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 08.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - OSMANLISPOR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST H,I bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
4- Galatasaray A.Ş.'nin, 09.04.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 06.04.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST A VE GÜNEY ALT A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
6- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 07.04.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- SAMSUNSPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- FETHİYESPOR Kulübünün, 07.04.2018 tarihinde oynanan FETHİYESPOR - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
10- NAZİLLİ BLD. SPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan NAZİLLİ BLD.SPOR - BUGSAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada NAZİLLİ BLD. SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada NAZİLLİ BLD. SPOR Kulübü kaleci antrenörü SERKAN ERBAY'ın, müsabaka görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
11- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR- HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
12- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 08.04.2018 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - MENEMEN BLD.SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
13- BUCASPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-BUCASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
14- Batman PETROL SPOR A.Ş.'nin, 08.04.2018 tarihinde oynanan Batman PETROLSPOR A.Ş. - BERGAMA BLD. SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Batman PETROL SPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
15- DÜZCESPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan DÜZCESPOR - 12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada DÜZCESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
16- ORHANGAZİ BLD. SPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BLD. SPOR-YENİ ALTINDAĞ BLD. SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada ORHANGAZİ BLD. SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
17- YOMRASPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA SOYTAŞ'ın, 07.04.2018 tarihinde oynanan YOMRASPOR-ERBAASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
18- KEMERSPOR 2003 Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada KEMERSPOR 2003 Kulübü sporcusu FİKRET SEVİLGEN'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada KEMERSPOR 2003 Kulübü sporcusu İBRAHİM DAĞAŞAN'ın, ihraç öncesi ve sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
19- OFSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu FURKAN AYDIN'ın, 08.04.2018 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-OFSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
20- ÇATALCASPOR Kulübü sporcusu ARİF GÜNER'in, 07.04.2018 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
21- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, 08.04.2018 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu TANER YILDIZ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
22- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün, 08.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR-ANADOLU BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, eşgüdüm toplantısına kulüp güvenlik sorumlusunun katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
23- CİZRESPOR Kulübü sporcusu BURAK AYAZ'ın, 08.04.2018 tarihinde oynanan CİZRESPOR-PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
24- KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu AZİZ CEYLAN'ın, 08.04.2018 tarihinde oynanan KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş.-ARSİNSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
25- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü ONUR GÜNEŞ ÇAKIR'ın, 08.04.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
26- OSMANİYESPOR FK idarecisi BÜLENT ÇENET'in, 08.04.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
27- BURSASPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN BERKAY YILDIZ'ın, 08.04.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
28- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü sporcusu ORHUN CENAN'ın, 07.04.2018 tarihinde oynanan Adana DEMİRSPOR-GRANDMEDICAL MANİSASPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
29- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübünün, profesyonel takım teknik sorumlusunu 2 haftayı aşan süredir bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
30- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, profesyonel takım teknik sorumlusunu 2 haftayı aşan süredir bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
31- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübünün, profesyonel takım teknik sorumlusunu 2 haftayı aşan süredir bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
32- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübünün, profesyonel takım teknik sorumlusunu 2 haftayı aşan süredir bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir".
FANATİK
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