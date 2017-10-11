Dışişleri: 2 ABD'li oyuncuya izin verildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika ve Türkiye arasında krize neden olan vize yasağı ile ilgili yaptığı açıklamasında 2 ABD'li oyuncuya izin verildiği öğrenildi.
Türkiye ve ABD arasındaki vize krizinde iki sporcunun Türkiye'ye giremediği yönündeki haberler üzerine Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, iki sporcuya vize verildiğini duyurdu.
Söz konusu sporcular, Rus takımı Nadejda Orenburg takımında oynayan Emma Cannon ve Brionne Jones.
Nadejda Orenburg, İstanbul'daki Euroleague maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
ABD'nin vize hamlesinin ardından Türkiye de aynı şekilde misillemede bulunmuştu.
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