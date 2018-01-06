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Dışişleri Bakanı, ABD'li bakan'ı aradı

Dışişleri Bakanı, ABD'li bakan'ı aradı.16052
  • Giriş : 06.01.2018 / 09:37:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesi, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.

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