Dışişleri Bakanı, ABD'li bakan'ı aradı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesi, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.
NTV
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