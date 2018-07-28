Dışişleri Bakanı, ABD'li bakan'ı aradı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletlerş Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
TRT
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