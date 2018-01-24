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Dışişleri Bakanı, ABD'nin önerisini yaptı

Dışişleri Bakanı, ABD'nin önerisini yaptı.16529
  • Giriş : 24.01.2018 / 17:26:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin önerisini yaptı.

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Sepet Beşik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Tillerson'un önerisini açıkladı. Çavuşoğlu, Tillerson'un 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıkmalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamasına göre, ana gündem maddesi Afrin olan görüşmede Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Paris’te yapılan “Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık” konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir görüşme yapmıştı.

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