Dışişleri Bakanı, ABD'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylamasına katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.
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Bakan: ABD yalnız kalmıştır
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD ile ilgili sert sözler sarfetti.
Kılıçdaroğlu'ndan o kare için ilk yorum!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, basında yer alan o fotoğraf hakkında konuştu.
Kılıçdaroğlu: Erken seçime hazırız
CHP lideri Kılıçdaroğlu, katıldığı programda erken seçime değindi.