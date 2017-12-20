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Dışişleri Bakanı, ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı, ABD'ye gidiyor.16529
  • Giriş : 20.12.2017 / 10:22:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'deki Kudüs oylamasına katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor.

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