Dışişleri Bakanı Almanya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Almanya'yı ziyaret ederek Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşme yapacak.
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Kılıçdaroğlu'ndan kritik görüşme!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı ile görüşecek.
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HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'e 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı aradı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini yineledi.
Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek
HDP lideri Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek.