Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamasında Avrupa'daki aşırıcılığın artmasında siyasetçilerin kullandığı kutuplaştırıcı dili eleştirdi.
BM Güvenlik Konseyi'ndeki "Gençlik, Barış ve Güvenlik" konulu toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gençlerin aşırıcılığın, radikalizmin ve terör örgütlerinin hedefinde olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu teröre karşı topyekün bir çaba ortaya konulması gerektiğini belirtti.
"Batı Avrupa'da aşırıcılığın yükselişinin bir sebebi de, bazı politikacıların kullandığı ayrılıkçı dildir" diyen Çavuşoğlu, bu yaklaşımın halkı dini ve etkin köken ekseninde ayırdığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra da Birleşmiş Milletler binası karşısında inşaa edilen Türkevi inşaatını gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.
NTV
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