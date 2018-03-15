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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'ye gitmiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'ye gitmiyor.16529
  • Giriş : 15.03.2018 / 11:05:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çavuşoğlu'nun ABD'ye yapacağı ziyaret ile ilgili açıklama geldi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Dışişleri Bakanu Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta ABD'ye yapacağı ziyaretin ertelendiği duyuruldu.

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