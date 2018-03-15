Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'ye gitmiyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Dışişleri Bakanu Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta ABD'ye yapacağı ziyaretin ertelendiği duyuruldu.
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Erdoğan: Şeytan taşladık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hizmetleri yaparken bir yandan da şeytan taşlamak zorunda kaldıklarını
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