Facebook Twitter Rss

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'ya gidiyor.13506
  • Giriş : 22.01.2018 / 17:44:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'ya ziyaret gerçekleştiriyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Afrin operasyonu ile dünya diplomasisi hızlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'ya ziyaret gerçekleştiriyor.

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü!

HDP Muğla İl Başkanı gözaltına alındı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

HDP Muğla İl Başkanı gözaltına alındı!

HDP Muğla İl Başkanı gözaltına alındı!

HDP Muğla İl Başkanı terör propagandası suçundan gözaltına alındı.

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü!

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü.

 

CHP: Operasyona desteğimiz tam!

CHP: Operasyona desteğimiz tam!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afrin operasyonu ile ilgili açıklama geldi.

Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanıyor.

 

3 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

3 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Zeytin Dalı Operas

'Cumhur İttifakı' genişliyor

'Cumhur İttifakı' genişliyor

Bahçeli’nin gündeme getirdiği ‘Millî Mutabakat’ girişimi genişliyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya