Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'ya gidiyor
Afrin operasyonu ile dünya diplomasisi hızlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'ya ziyaret gerçekleştiriyor.
DİĞER HABERLER
HDP Muğla İl Başkanı gözaltına alındı!
HDP Muğla İl Başkanı terör propagandası suçundan gözaltına alındı.
Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü.
CHP: Operasyona desteğimiz tam!
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afrin operasyonu ile ilgili açıklama geldi.
3 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Zeytin Dalı Operas