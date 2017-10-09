Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hazırlıklar tamam!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kuzey Irak'taki yaşananları yorumladı ve tüm hazırlıkları tamamlayarak, yapabileceklerin çerçevesinin çizildiğini, gerektiğinde harekete geçileceğini söyledi.
Akşam gazetesine konuşan Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:"IKBY’ye zor zamanlarında yardım elimizi uzattık, destek sağladık, yardımlar yaptık. Anayasanın uygulanmasında Irak Hükümeti’yle yaşadıkları sorunların diyalog yoluyla çözümü yönünde yardıma hazır olduğumuzu da kendilerine ilettik.Ancak, Barzani bu desteğimizi yanlış yorumladı ve anayasayı ihlal etmek suretiyle ütopik emellerini gerçekleştirmeye çalıştı. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değil. Irak’ın toprak bütünlüğünün ihlal edilmeye çalışılması vahim bir hatadır. "
"IKBY’ye askeri harekât olabilir mi" sorusu üzerine Çavuşloğlu, Türkiye'nin gerektiğinde harekete geçebileceğini vurgulayarak, "Irak’taki Türkmen kardeşlerimize yönelik herhangi bir saldırı olması halinde gelişmelere seyirci kalmamız düşünülemez. Aynı şekilde, Irak’la ticaretimizi engellemeye yönelik bir sorumsuzluk yaşanırsa, bu ticareti yürüten vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak da bizim görevimiz. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu’nda ve Bakanlar Kurulu’nda bazı kararlar aldık. Yüce Meclisimiz de Irak ve Suriye’den milli güvenliğimizi tehdit edecek girişimlere karşı sınır ötesi operasyon yetkisini bir yıl uzattı. Yani tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak, yapabileceklerimizin çerçevesini çizdik. Ayrıca, Irak Hükümeti ve İran’la da iletişim ve koordinasyon halindeyiz. Biz bölgemizdeki sorunları diyalog ve diplomasi yoluyla çözmeyi istiyoruz. Dolayısıyla, olayların seyrine göre alacağımız tedbirler aşamalı olarak hayata geçirilecek" ifadelerini kullandı.
AKŞAM
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