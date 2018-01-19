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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidiyor.16529
  • Giriş : 19.01.2018 / 17:11:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a ziyaret gerçekleştirecek.

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Sepet Beşik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmek üzere ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı, ziyaretin 21 Ocak 2018 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi’nin davetine icabeten, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 21 Ocak 2018 tarihinde Irak’ı ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi’nin yanısıra, Başbakan Haydar Ebadi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle biraraya gelmesi öngörülmektedir" denildi.

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