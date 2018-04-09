Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik telefon
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gabon Dışişleri Bakanı Noel Nelson Messone ile telefon görüşmesi yaptı.
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Başbakan o ülkede şehitleri ziyaret etti
Başbakan Afganistan ziyaretinde ülkeki şehitleri ziyaret etti.
Erdoğan: Paralel devlet isteyen Pensilvanya'ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadele ile ilgili açıklama yaptı.
Külliye için açıklama
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yapılacak kütüphane ile ilgili açıklama geldi.
Aylin Nazlıaka'nın af talebine ret
Aylin Nazlıaka'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönme hayalleri suya düştü.
İran'ın çağrısına Ankara'dan yanıt
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin sözlerine Ankara'nın yanıtı gecikmedi.