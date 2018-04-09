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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik telefon

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik telefon.16529
  • Giriş : 09.04.2018 / 10:44:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gabonlu mevkidaşı ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gabon Dışişleri Bakanı Noel Nelson Messone ile telefon görüşmesi yaptı.

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