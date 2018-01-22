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Dışişleri Bakanı devreye girdi

Dışişleri Bakanı devreye girdi.16529
  • Giriş : 22.01.2018 / 17:24:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BMGK ile ilgili açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın talebi üzerine toplanacak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündeminin Afrin olmadığını belirtti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun Fransız mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Fransız Bakan Drian, BM Güvenlik Konseyi toplantısının sadece Suriye’deki insani durumla ilgili olduğunu, Afrin konusunun gündemde olmadığını duyurdu.

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