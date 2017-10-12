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Dışişleri Bakanı, Faurie ile görüştü!

Dışişleri Bakanı, Faurie ile görüştü!.16529
  • Giriş : 12.10.2017 / 08:30:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantinli mevkidaşı Faurie ile görüştü.

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Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantinli mevkidaşı Jorge Marcelo Faurie ile görüştü.

TRT

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