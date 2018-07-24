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Dışişleri Bakanı KKTC'de

Dışişleri Bakanı KKTC'de.14211
  • Giriş : 24.07.2018 / 08:50:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'ye ziyaret gerçekleştirdi.

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Sepet Beşik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, burada KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapmış oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı.

KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunan Çavuşoğlu, ilk olarak Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve Akıncı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşecek olan Çavuşoğlu, bugün Akıncı ile ortak basın açıklaması yapacak.

Çavuşoğlu, KKTC ziyaretinin ardından Azerbaycan'a gidecek. Bakü'de Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov tarafından kabul edilecek olan Çavuşoğlu, ardından mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile görüşecek

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