Dışişleri Bakanı Malta'ya gidiyor!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dönem Başkanı Malta'nın Dışişleri Bakanı Vella'nın davetine icabetle yarın Malta'da düzenlenecek olan Avrupa Birliği Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
"Gymnich toplantıları" ismiyle bilinen toplantıda, dış politika gelişmeleri hakkında gayriresmi fikir teatisi yapılıyor. Malta'da yarın gerçekleşecek toplantıda, bölgesel, küresel ve güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
TRT
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