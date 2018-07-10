Dışişleri Bakanı'ndan AB açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili açıklama yaptı ve üyelik kapsamında ilerleme sağlandığını, müzakerelerin sürdüğünü belirtti.
NTV
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