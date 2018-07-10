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Dışişleri Bakanı'ndan AB açıklaması

Dışişleri Bakanı'ndan AB açıklaması.14211
  • Giriş : 10.07.2018 / 13:08:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB üyeliği ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili açıklama yaptı ve üyelik kapsamında ilerleme sağlandığını, müzakerelerin sürdüğünü belirtti.

NTV

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