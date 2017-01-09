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Dışişleri Bakanı'ndan ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı'ndan ABD açıklaması.13506
  • Giriş : 09.01.2017 / 13:33:00

Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansında ABD'nin politikasını eleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın önceki dönemde yaptığı hataları sürdürmeyeceğini arzu ettiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Amerika'dan Türkiye'nin 2 beklentisi olduğunu söyledi. Türkiye'nin ABD'den ilk istediğinin Fethullah Gülen'in iadesi olduğunu belirten bakan, ikinci beklentilerinin ise YPG ile ABD arasındaki işbirliğinin sona eröesi olduğunu açıkladı.

Çavuşoğlu "PKK'nın, Irak'ta yıllardır işgal ettiği alanları genişletmesine ve Kandil benzeri bir alan tesis etmesine seyirci kalmayacağımızı bir kez daha vurguluyorum"  ifadelerini kullandı.

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