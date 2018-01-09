Dışişleri Bakanı'ndan İdlib açıklaması geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beşar Esad rejiminin muhaliflere yönelik saldırıları hakkında konuştu ve bu tutumun siyasi çözüm sürecini baltalayacağını vurguladı.
Çavuşoğlu, "Soçi'de bir araya gelecek kesimler bunu yapmamalı" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, "Rejim, Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri hedef alıyor. Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar. Soçi'de bir araya gelecek kesimler bunu yapmamalı." dedi.
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