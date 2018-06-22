Dışişleri Bakanı'ndan Kandil açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonunun ardından Kandil'e yapılacak harekat hakkında konuştu ve 'Artık bu bataklığı tamamen kurutmamız lazım' ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.
Kandil operasyonuna değinen Çavuşoğlu, dağlarda, inlerde bu mücadeleyi sürdürdüklerini ancak bataklığı kurutmak gerektiğini söyledi. Teröristlerin Türkiye sınırını geçtiğinin Irak tarafından da bilindiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu nedenle karşı taraftaki bataklığı da kurutmak gerektiğini dile getirdi.
"ARTIK BU BATAKLIĞI TAMAMEN KURUTMAMIZ LAZIM "
Çok başarılı bir harekat yürütüldüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, artık başkalarının anlık bilgi verip vermemesi gibi bir dertleri olmadığını, gerekli teknoloji ve imkanlara sahip olduklarını anlattı. Tespit edildiği zaman tüm hedeflerin tam isabet vurulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, sözde lider kadrosuna yönelik etkin çalışmanın da sürdüğünü ve sonuç alacaklarını belirtti. Dışişleri Bakanı, "Artık bu bataklığı tamamen kurutmamız lazım. Türkiye'de huzur içinde olabilmemiz için bunu başarmak zorundayız." diye konuştu.
ŞU AN İRAN'A SALDIRMUYORLAR DİYE...
Terör örgütünün İran için de bir tehdit olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Şu an İran'a saldırmıyorlar diye yarın, iki gün sonra İran'a saldırmayacakları anlamına gelmez. İran'ın topraklarını bölmek istemediklerini kimse söyleyemez. Bunu İran da biliyor. Dolayısıyla İran ile bizim sürekli iş birliği içinde olmamız lazım. Adeta aralarında çatışmasızlık var. İran da biliyor ki; bu hücre orada uyuyor, her an ilk fırsatta İran'ı tekrar hedef alabilir." ifadelerini kullandı.
SABAH
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