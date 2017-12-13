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Dışişleri Bakanı'ndan Kudüs çağrısı!

Dışişleri Bakanı'ndan Kudüs çağrısı!.15170
  • Giriş : 13.12.2017 / 09:50:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs konusunda açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs'ü başkent ilan eden İsrail'e sert mesajlar yollarken kent hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Kudüs'e kimsenin el uzatamayacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kudüs’ün kutsiyetine ve tarihi statüsüne el uzatılmasına asla el veremeyiz. Bugün yapılacak olağan üstü zirve İslam ümmetinin mücadele azmini gösterecektir. Bu davayı bu bayrağı hep beraber daha ileriye taşıyacağız Diğer ülkeleri Filistin Devletini 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Zirve,  İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ile başladı. Toplantının açılışında konuşan  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu üye ülkelere  çAğrı yaptı. Flistin’in her geçen gün daha fazla toprağının gasp edildiğini aktaran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi: “Geldiğimiz noktada Filistin Devletinin tanınmasının barış sürecine atıfla geçiştirilmesi mümkün değildir. Bizler diğer ülkeleri Filistin’i 1967 sınırları içerisinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya davet etmeliyiz. Hayati önem arz eden diğer bir husus Filistinli kardeşlerimizin birlik ve beraberliğinin sağlanmasıdır.

Bu mücadelede hukuk çizgisinden elbette ayrılmayacağız. Provokasyonlara kapılmayacağız.. İslam İşbirliği teşkilatının tüm organlarının ve Kudüs komitesi ile Kudüs temas grubu ile sağlayacağı destek çok önemlidir. Bu mekanizmaları aktif şekilde kullanmamızda fayda var. Kudüs’ün kutsiyetine ve tarihi statüsüne el uzatılmasına asla el veremeyiz. Bugün yapılacak olağan üstü zirve İslam ümmetinin mücadele azmini gösterecektir. Bu davayı bu bayrağı hep beraber daha ileriye taşıyacağız.”

TRT

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