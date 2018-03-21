Dışişleri Bakanı'ndan Münbiç açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lesoto Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile yaptığı toplantıda Münbiç'ten sonra sırada diğer şehirlerin olduğunu belirtti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lesoto Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "ABD ile çalışma grubunun yol haritasını mutabakata bağlarsak 'anlaştık' diyebiliriz. Şimdi bir anlayış var." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, "Münbiç'ten sonra sıra diğer şehirlere gelecektir. Sadece Münbiç ve sadece YPG'nin Münbiç'ten çekilmesi yetmez." dedi.
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