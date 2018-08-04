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Dışişleri Bakanı'ndan Rusya açıklaması

Dışişleri Bakanı'ndan Rusya açıklaması.24230
  • Giriş : 04.08.2018 / 12:33:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya konusunda açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'da meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili Rus devletine, halkına ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu Sibirya  bölgesindeki Krasnoyarsk şehrinde işçileri taşıyan bir helikopterin düşmesi  sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Rusya Federasyonu  devletine, halkına ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum." ifadelerini  kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından Rusça  olarak da paylaştı.

Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesinde  Utair havacılık şirketine ait  helikopterin havalandıktan kısa süre sonra dülmesi sonucu 3 mürettabat ile 15  yolcunun hayatını kaybettiği açıklamıştı.

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