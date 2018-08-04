Dışişleri Bakanı'ndan Rusya açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'da meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili Rus devletine, halkına ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk şehrinde işçileri taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Rusya Federasyonu devletine, halkına ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından Rusça olarak da paylaştı.
Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesinde Utair havacılık şirketine ait helikopterin havalandıktan kısa süre sonra dülmesi sonucu 3 mürettabat ile 15 yolcunun hayatını kaybettiği açıklamıştı.
TRT
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