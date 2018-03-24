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Dışişleri Bakanı'ndan Uruguay'a telefon

Dışişleri Bakanı'ndan Uruguay'a telefon.16529
  • Giriş : 24.03.2018 / 10:38:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çiftlik Bank konusunda harekete geçti.

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Sepet Beşik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, binlerce vatandaşı kandırarak parasını aldıktan sonra yurt dışına kaçanÇiftlik Bank CEO'su ile ilgili harekete geçti ve Uruguay'a telefon etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü. Görüşmenin konusunun Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın olduğu öğrenildi.

Bakan'dan Çiftlik Bank açıklaması

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