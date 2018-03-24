Dışişleri Bakanı'ndan Uruguay'a telefon
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, binlerce vatandaşı kandırarak parasını aldıktan sonra yurt dışına kaçanÇiftlik Bank CEO'su ile ilgili harekete geçti ve Uruguay'a telefon etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla görüştü. Görüşmenin konusunun Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın olduğu öğrenildi.
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