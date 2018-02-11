Dışişleri Bakanı, Osmanlı torunlarıyla buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın ölümünün 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Osmanlı torunlarıyla buluştu. Çavuşoğlu, Türkiye ve Osmanlı arasında uzlaşının önemine değindi.
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle dün Yıldız Sarayı'nda düzenlenen "Vefatının 100. yılında Sultan Abdülhamid'i anlamak" programının sembolik anlam taşıyan bir tören olduğunu belirtti.
Osmanlı Hanedanı üyeleriyle dünyanın farklı şehirlerinde bir araya gelmeye çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Birçok yerde büyükelçiliklerimize hanedandan biri varsa, aileden biri varsa onlara yakın ilgi göstermesi konusunda da talimat veriyoruz. Arkadaşlarımız zaten bunu seve seve yapıyor. Bu, cumhurbaşkanımızın bize talimatıdır." dedi.
Dün düzenlenen anma törenine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye ve Osmanlı arasında uzlaşı olması önemliydi. Bence bu uzlaşı resmi olarak dün sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, Türk halkının Osmanlı ile gurur duyduğunu belirterek, "Biz Osmanlı ile onur duymayı babalarımızdan, ailemizden, dedelerimizden öğrendik. Türk halkının size, Osmanlı Hanedanı'na negatif baktığını düşünmeyin. Bizler hiçbir zaman atalarımızdan, Osmanlı'dan utanmadık, onlarla her zaman gurur duyduk. Bundan sonra da atalarımızın açtığı yoldan gitmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.
Sultan Abdülhamid'in torunlarıyla bir araya gelmek için bundan sonra da programlar düzenleneceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Vatandaşlık olmayanlara da vatandaşlık vermek isteriz. Türk vatandaşlığı olmayan ama almak isteyen biri varsa elbette Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, bu konuyla bizzat ilgileneceğim." ifadelerini kullandı.
NTV
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