Dışişleri Bakanı, Rus bakan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
2 bakanın görüşmesinde Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele alındı.
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