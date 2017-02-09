Facebook Twitter Rss

Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı ile görüştü.15372
  • Giriş : 09.02.2017 / 13:19:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki gelişmeler hakkında Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telegon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kayseri'de FETÖ'den 12 tutuklama daha

Kılıçdaroğlu'ndan KHK'ya sert tepki

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu'ndan KHK'ya sert tepki

Kılıçdaroğlu'ndan KHK'ya sert tepki

Kılıçdaroğlu, yeni çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan ödül alan isimleri açıkladı

Erdoğan ödül alan isimleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm ödülleri töreninde açıklama yaptı.

 

Beştepe'den açıklama: Rusya ile görüşüyoruz

Beştepe'den açıklama: Rusya ile görüşüyoruz

El Bab operasyonuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden açıklama geldi.

Başbakan: El Bab kuşatıldı

Başbakan: El Bab kuşatıldı

Başbakan Binali Yıldırım, El Bab operasyonu hakkında açıklama yaptı.

 

Erdoğan'dan 'referandum' cevabı

Erdoğan'dan 'referandum' cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandumla ilgili sorulara cevap verdi.

Erdoğan: FETÖ urunu temizleyeceğiz

Erdoğan: FETÖ urunu temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopyalı mevkidaşı ile açıklamalar yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya