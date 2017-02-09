Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki gelişmeler hakkında Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telegon görüşmesi gerçekleştirdi.
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