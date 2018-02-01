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Dışişleri Bakanı: Rusya'dan iadesini istedik

Dışişleri Bakanı: Rusya'dan iadesini istedik.14701
  • Giriş : 01.02.2018 / 12:12:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mihraç Ural ile ilgili açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kaderi ile ilgili önemli kararların alındığı Soçi zirvesine katılan terörist Mihraç Ural'ın tutuklanması ve iadesi için Rusya'dan talepte bulunduğunu belirtti.

Zirveyi başarılı olarak niteleyen Çavuşoğlu, "Türkiye olarak istediklerimiz bildirgede yer aldı" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Mihraç Ural'ın zirveye katılmasıyla ilgili, "Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Tepkimizi ortaya koyduk, Rusya'dan bu teröristin tutuklanmasını ve iadesini istedik. Rusya çalışmasını yapıyor" açıklamasını yaptı.

THKP-C Acilciler lideri Mihraç Ural, 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen bombalı saldırının sanığı olarak aranıyor. Saldırıda 52 kişi hayatını kaybetmişti.

MACRON'UN AFRİN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrin açıklamasına da tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Fransızlar bu konuda bize ders veremez. Bu bir işgal değildir" ifadelerini kullandı.

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