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Dışişleri Bakanı: Rusya sözünü tuttu

Dışişleri Bakanı: Rusya sözünü tuttu.16529
  • Giriş : 03.02.2018 / 12:12:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili konuştu ve Halep'te Rusya ile birlikte çalışıldığını, Rus hükümetinin verdiği sözü yerine getirdiğini belirtti.

Suriye içinde çok farklı terörist grupların olduğunu belirten  Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı  Harekatı'nın oldukça başarılı olduğunu, mülteci ve ülke içinde yerlerinden  edilmiş kişiler için güvenli bölge oluşturduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'nın varlık  gösterdiğini ve bu örgütün, Türkiye sınırına yönelik roketli saldırılarda  bulunduğunu hatırlatarak, örgütün Türkiye'nin güvenliği ve sınırına ciddi tehdit  oluşturduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM)  sözleşmesine uygun şekilde harekatı başlattığını dile getiren Çavuşoğlu,  Türkiye'nin harekatla Suriye'yi işgal etme niyetini taşıdığı yönündeki iddiaların  asılsız olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Bölge ve ötesinde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve  egemenliğini Türkiye'den daha fazla destekleyen bir ülke yok. Soçi ve Astana'daki  beyan ve ortak bildirilere bakarsanız bunu görürsünüz. Biz, ülkenin birliği ve  toprak bütünlüğünden yanayız." dedi.

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin terör örgütü PYD/PKK'ya silah  verdiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Özellikle terörle mücadelemiz başta olmak  üzere çifte standardı her yerde görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ABD ya da Avrupa ülkelerinden herhangi bir müttefikiyle  probleminin olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya  verdiği destek ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade  edilmemesi gibi nedenlerden ötürü iki ülke arasında güven eksikliği olduğunun  altını çizdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgede oynadığı rolden rahatsızlık duyan bazı  komşu ülkeler olduğunu belirterek, "Türkiye, Halep'ten sivil ve muhaliflerin  tahliye edilmesine yardım eden tek ülkeydi. Biz, burada Rusya ile birlikte  çalıştık ve Rusya, burada verdiği sözü yerine getirdi." dedi.

Suriye'de siyasi çözüme ulaşılmadan, sahada elde edilen herhangi bir  başarının sürdürülebilir olmayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "İki tarafa da  odaklanmak zorundayız. Astana ve siyasi süreç." şeklinde konuştu.

Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde  bulunan Çavuşoğlu, İsrail'in 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi  Marmara gemisine müdahale etmesinin ardından Türkiye'nin ortaya koyduğu 3 şartın  İsrail tarafından yerine getirilmesiye ilişkilerin normalleştiğini hatırlattı.  Çavuşoğlu, bu normalleşmenin, İsrail'in uluslararı hukuku ihlaline yönelik  adımlarını Türkiye'nin eleştirmeyeceği anlamına gelmediğini vurguladı.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürdüğünü fakat İsrail'in  Filistin'deki hak ihlallerini ve Doğu Kudüs'ün statüsünü ihlali devam ettirmesi  durumunda ilerleyen zamanda ilişkilerin tekrar gözden geçirebileceği uyarısında  bulundu.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi kararının ardından  İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) 13 Aralık'ta İstanbul'da açıkladığı ve Doğu  Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul eden deklarasyonunun bazı Arap  ülkelerince zayıf görüldüğü yönündeki iddiaların sorulması üzerine Çavuşoğlu, söz  konusu deklarasyonun zayıf olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, daha sonra Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve  Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM)  Genel Kurulunda kabul edildiğini ve Türkiye'nin bu yöndeki çabalarının süreceğini  belirterek, İslam ümmetinin, hangi ülkenin ne şekilde meseleye yaklaştığının  farkında olduğunu kaydetti.

Bazı Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı abluka ve Türkiye'nin bu  ülkeye verdiği desteğin sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Katar'a karşı uygulanan  karar adil değil. Biz bunu başlangıçta da söyledik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Katar'a karşı uygulanan abluka kararının siyasi olduğunu ve  bu kararın bölgede herhangi bir ülkenin çıkarına hizmet etmediğinin altını  çizerek, "Ümit ediyorum ki yakın zamanda bu durumun üstesinden gelecekler ve  inanıyorum ki Suudi Arabistan, bu süreci yönetebilir ve üstesinden gelebilir."  değerlendirmesinde bulundu.

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