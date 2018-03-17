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Dışişleri Bakanı: Soçi ruhu devam etmeli

Dışişleri Bakanı: Soçi ruhu devam etmeli.14716
  • Giriş : 17.03.2018 / 12:48:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Soçi ile ilgili açıklama yaptı.

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Suriye'nin kaderinin tayin edildiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu zirveye katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü.

Bir yılın değerlendirmesini yaptıklarını söyleyen Çavuşoğlu, saldırılarını sürdürdüğü Doğu Guta’daki insani felaketi ele aldıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, teröristleri yok etme bahanesiyle sivillerin hedef alınmaması için özel bir strateji geliştirilmesi gerektiğini belirterek “Sadece Doğu Guta değil bütün kuşatılmış bölgelerde, Fırat’ın doğusu dâhil her yerde siviller konusunda hassasiyetimiz var. Afrin operasyonunu sürdürürken de siviller konusunda azami hassasiyet gösteriyoruz. Doğu Guta’da ise, daha önce İdlib’e oldu, maalesef daha önce farklı bölgelerde de oldu, terörle mücadele etme bahanesi ile sivillerin öldürülmesine karşıyız. Terör örgütleri, teröristler nerede olursa olsun etkisiz hale getirilmelidir. İdeolojisi, hangi etnik guruptan olduğu ya da adı ne olursa olsun, DEAŞ olabilir, PKK olabilir Nusra, El-Kaide olabilir, fark etmez” dedi. “Soçi ruhunu devam ettirmek istiyoruz” diyen Çavuşoğlu, bir sonraki zirvenin 4 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşeceğini hatırlattı.

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