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Dışişleri Bakanı, Zeytin Dalı için tarih verdi

Dışişleri Bakanı, Zeytin Dalı için tarih verdi.16529
  • Giriş : 08.03.2018 / 14:33:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı için tarih verdi.

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Sepet Beşik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin topraklarında yürüttüğü Zeytin Dalı için tarih verdi ve harekatın Mayıs ayına kadar tamamlanması beklendiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Eski PYD Başkanı Salih Müslim'in Almanya'dan İsveç'in başkenti Stockholm'e gittiğinin belirlendiğini ve bir nota ile geçici tutuklama talebinin İsveç'e iletildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Suriye sınırındaki terör gruplarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın Mayıs ayı itibariyle sona erebileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, terörist ele başlarından Salih Müslim'in Almanya'dan sonra İsveç'e geçtiğini öğrenince, Berlin ziyareti öncesi Stockholm'e geçti. Türkiye, bir nota ile geçici tutuklama talebini İsveç'e iletti.

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