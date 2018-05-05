Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Afrin ile ilgili yaptığı açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'ne yüklendi ve Afrin'e geri dönüşleri engelleyenlerin YPG olduğunu belirtti.
ABD'den gelen Afrin açıklamasına Türkiye bugün yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Afrin'e geri dönüşleri engelleyen YPG/PKK'nin kendisidir" dedi.
Aksoy ayrıca teröristlerin döşediği patlayıcıların geri dönüşleri zorlaştırdığını aktardı.
TRT
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