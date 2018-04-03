Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Nijerya'nın Borno eyaletinin Maiduguri kentinde meydana gelen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Maiduguri şehrinin iki köyünde meydana gelen bombalı intihar saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.
TRT
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