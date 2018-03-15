Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Suriye için önemi büyük olan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın Dışişleri Bakanları'nın 16 Mart'ta buluşacakları öğrenildi.
TRT
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