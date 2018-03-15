Facebook Twitter Rss

Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Astana açıklaması.24230
  • Giriş : 15.03.2018 / 15:15:00

Dışişleri Bakanlığı, Suriye için önemi büyük olan Astana ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Suriye için önemi büyük olan Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın Dışişleri Bakanları'nın 16 Mart'ta buluşacakları öğrenildi.

TRT

Mina'nın ailesi çelenk yerine bağış istedi

Hafta sonu sıcaklıklar artacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan: ABD ödül vereceğine hesap sorsun

Başbakan: ABD ödül vereceğine hesap sorsun

Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösterdi.

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı!

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı!

Korkunç kaza. İstanbul Topçular istasyonunda tramvaylar birbirine girdi.

 

Milli Savunma Bakanı Canikli İtalya'ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Canikli İtalya'ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İtalya'ya ziyaret gerçekleştiriyor.

13 ilde FETÖ operasyonu: 12 kişi gözaltında

13 ilde FETÖ operasyonu: 12 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında 13 ilde operasyonlar düzenlendi.

 

Ve Yeşilköy sahilinden otel yapılamayacak!

Ve Yeşilköy sahilinden otel yapılamayacak!

Florya sahiline otel yapılmasına izin veren kararın iptal edilmesine hükmedildi.

Özel eğitilmiş askerler Afrin'e gidiyor

Özel eğitilmiş askerler Afrin'e gidiyor

Özel olarak eğitilmiş askerlerin operasyonlara katılmak üzere Afrin'e doğru yola çıktığı öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya